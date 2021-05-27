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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Portföy şirketlerine minimum 6 milyon TL sermaye şartı getirildi

Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2 milyon TL'den 6 milyon TL'ye çıkarıldı. Öz sermaye zorunluluğuna ilişkin sınırlar ise; 200 milyon TL'ye kadar olanlar için asgari 6 milyon TL'ye, 200 milyon-1 milyar TL olanlar için asgari 8 milyon TL'ye, 1 milyar TL-7.5 milyar TL olanlar için asgari 10 milyon TL'ye 7.5 milyar TL'yi aşanlar için asgari 20 milyon TL'ye yükseltildi.

Portföy şirketlerine sermaye şartı
Reuters

Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2 milyon TL'den 6 milyon TL'ye çıkarıldı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve portföy yönetim şirketleri ve bu
şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde değişiklikler yapan tebliğiyle, sermaye yeterliliğine ilişkin sınırları da yükseltildi.

Buna göre, portföy yönetim şirketlerinin yönetilen portföy büyüklüğüne ilişkin sınırlar yaklaşık %50 yükseltildi. Öz sermaye zorunluluğuna ilişkin sınırlar ise; 200 milyon TL'ye kadar olanlar için asgari 6 milyon TL'ye, 200 milyon-1 milyar TL olanlar için asgari 8 milyon TL'ye, 1 milyar TL-7.5 milyar TL olanlar için asgari 10 milyon TL'ye 7.5 milyar TL'yi aşanlar için asgari 20 milyon TL'ye yükseltildi.

Önceki uygulamada öz sermaye sınırı; yönetilen portföy büyüklüğü 100 milyon TL olanlar için asgari 2 milyon TL, 100 milyon-500 milyon olanlar için asgari 3 milyon TL, 500 milyon-5 milyar TL olanlar için asgari 5 milyon TL, 5 milyar TL'yi
aşanlar için asgari 10 milyon TL olarak uygulanıyordu.

Bu şirketler tarafından yönetilen portföy büyüklüğü sınırının aşılması durumunda ilave öz sermaye yükümlülüğüne
ilişkin tutarlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, %0.02 kadar ilave öz sermaye şartı gerektiren ve önceki uygulamada 10 milyar TL üzeri olarak uygulanan sınır,
15 milyar TL üzeri olarak belirlendi. Şirketin belli bir tutarın üzerinde öz sermayeye sahip olması durumunda ilave öz sermaye
aranmamasına ilişkin sınır ise 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkarıldı.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bugünden önce kuruluş izni alan şirketler, bu tebliğle düzenlenen sermaye sınırlarına en geç 31 Aralık itibarıyla uyum sağlayacaklar. Şirketlerin, SPK tarafından henüz karara bağlanmamış kuruluş başvurularında ise asgari başlangıç sermayesi olarak belirlenen tutar uygulanacak.

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