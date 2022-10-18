Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Portföy yönetiminin yatırımcıya faydası ne?

Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker oluyor. Merkez bankalarının faiz artırımı sürecinde artan döviz kurları ve tartışılmaya başlanan resesyonun gölgesinde varlıkların nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylayan Peker, 20'inci yılını kutlayan şirketlerinde yapılan fon yönetimine ilişkin ipuçları vererek yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyor.

Portföy yönetiminin yatırımcıya faydası ne?
HABERTURK.COM

Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker oluyor. Merkez bankalarının faiz artırımı sürecinde artan döviz kurları ve tartışılmaya başlanan resesyonun gölgesinde varlıkların nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşlerini paylayan Peker, 20'inci yılını kutlayan şirketlerinde yapılan fon yönetimine ilişkin ipuçları vererek yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyor.

ZORLANAN YATIRIMCI NE YAPMALI?

Portföy yönetiminin ne olduğunu ve faydalarını aktaran Peker, portföy yönetim şirketlerinin nasıl çalıştığını ve fonlar yönetim prensiplerini açıklıyor. Yatırımcıların enflasyona karşı kendisini korumakta zorlandığı bir dönemde portföy yönetim şirketlerinin bu duruma karşı çözümü önerilerini sıralayan Peker, 20’inci yılını kutlayan Yapı Kredi Portföy'ün hangi amaçla kurulduğunu ve bir fon yönetim şirketi olarak diğerleri ile kıyaslandığında artıları ve eksilerinin neler olduğunu anlatıyor.x

HANGİ ALANLARA YATIRIM YAPALIM?

Şirketin kısa, orta ve uzun dönem hedefini anlatan Peker, portföy yönetiminin gelişmesi için nelere ihtiyaç olduğu ve yasal düzenlemeye gerek duyulup duyulmadığı konusundaki görüşlerini de paylaşıyor. Peker, kendi çalışmalarınızın çıktıları doğrultusunda şu anda yatırımcılara bir portföy önerisi de yapıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tütün kaçakçısının hasip cezası 3-6 yıldan 2-5 yıla iniyor
İŞ-YAŞAM Tütün kaçakçısına caza indirimi
ABD'de sanayi üretimi eylülde beklentileri aştı
İŞ-YAŞAM Sanayi üretimi eylülde beklentileri aştı
AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 2 milyar euroluk dilimi gönderiyor
İŞ-YAŞAM AB, Ukrayna'ya 2 milyar euro gönderiyor
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı değerlendirdi
İŞ-YAŞAM Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı değerlendirdi
e-ticarette yasal düzenlemeler
İŞ-YAŞAM E-ticarette yasal düzenlemeler
2023’te siyasi partiler ne kadar Hazine yardımı alacak?
İŞ-YAŞAM Partilere 4.5 milyar TL Hazine yardımı
Maliye Bakanlığı: Kağıt belge dönemi bitiyor
İŞ-YAŞAM Kağıt belge dönemi bitiyor
52 maddelik torba yasa teklifi komisyonda kabul edildi
İŞ-YAŞAM 52 maddelik torba yasa teklifi komisyonda kabul ...
Sanayi devi borsaya hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM Sanayi devi borsaya hazırlanıyor
Finansal veriyi demokratikleştirdik!
İŞ-YAŞAM Finansal veriyi demokratikleştirdik!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.