Portimonense - Belenenses karşılaşma önü

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Portimonense, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Belenenses takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. 10 puanlı Portimonense 10. sırada bulunuyor, Belenenses 10 puana sahip ve 9. sırada. Portimonense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Belenenses son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 355. İddaa'da Portimonense kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Belenenses kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Portimonense son hafta oynanan Pacos Ferreira maçında 3-1 kazandı.

Belenenses ise Boavista karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Portimonense, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

Belenenses, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Belenenses, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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