Portimonense - Boavista maçı rakamları

Portimonense ve Boavista, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. Ev sahibi Portimonense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Boavista son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 827. İddaa'da Portimonense kazanır 1.95, berabere biter 2.80, Boavista kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Portimonense son hafta oynanan Moreirense maçında 1-1 berabere kaldı.
Boavista, Tondela karşılaşmaında 3-2 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER