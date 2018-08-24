Portimonense - Santa Clara maçı öncesi rakamlar

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Portimonense, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Santa Clara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Portimonense son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santa Clara son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 386 kodlu maçı oynayanlar; Portimonense galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Santa Clara galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Portimonense son haftadaki Santa Clara müsabasında 1-2 kazandı.

Santa Clara, Portimonense karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Portimonense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Portimonense, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Santa Clara, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santa Clara 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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