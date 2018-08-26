Portland Timbers - Seattle Sounders sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Portland Timbers, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Seattle Sounders takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:30. Maç öncesi Portland Timbers 37 puanla 10. sırada, Seattle Sounders 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Portland Timbers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Seattle Sounders son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 735. İddaa'da Portland Timbers kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Seattle Sounders kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Portland Timbers son haftadaki Kansas City Wizards müsabasında 3-0 yenildi.

Seattle Sounders ise Los Angeles Galaxy karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Portland Timbers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Portland Timbers, kendi sahasında 20 gol attı, 10 gol yedi.

Seattle Sounders ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Seattle Sounders, 11 gol atarken 15 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ