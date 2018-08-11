Portland Timbers - Vancouver Whitecaps sahaya çıkıyor

Portland Timbers ve Vancouver Whitecaps, 12 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 06:00. Maç öncesi Portland Timbers 37 puanla 5. sırada, Vancouver Whitecaps 30 puanla 11. sırada bulunuyor. Portland Timbers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vancouver Whitecaps son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 593 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portland Timbers kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.30, Vancouver Whitecaps sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Portland Timbers son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 2-1 kazandı.

Vancouver Whitecaps ise Portland Timbers maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Portland Timbers, 19 gol attı ve 8 gol yedi.

Vancouver Whitecaps ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vancouver Whitecaps, 13 gol atarken 29 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ