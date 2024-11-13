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        Haberler Spor Voleybol Porto: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Porto: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz ekibi Porto'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 00:59 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:59
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        VakıfBank, Portekiz'de set vermedi!
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        CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 2. haftasında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmand 3-0 mağlup etti.

        Sarı-siyahlı ekip, Dragao Arena'da oynanan müsabakayı 25-13, 25-16 ve 25-13'lük setler sonucunda 3-0 kazandı.

        Bu sonuçla VakıfBank, grupta ikinci galibiyetini aldı. Porto ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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