Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Porto-Bahçeşehir Koleji: 90-80 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Porto-Bahçeşehir Koleji: 90-80 (MAÇ SONUCU)

        Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 90-80 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 01:22 Güncelleme: 07.03.2024 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir turu rövanşa bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto’ya 90-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Porto’da 27 sayıyla Cleveland Melvin oldu. Bahçeşehir Koleji’nde ise Axel Bouteille 18 sayıyla oynadı.

        Bu sonucun ardından Porto, rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

        Serinin ikinci ve son maçı 13 Mart Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

        SALON: Dragao Arena

        HAKEMLER: Nicolas Maestre, Edgard Ceccarelli, Javier Torres Sanchez

        PORTO: Barber 16, Fayne 6, Harrison 19, Melvin 27, Omlid 6, Camacho de Sa, Cardoso, Guerreiro, Kloof 12, Monteiro, Queiroz 4

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 16, Bouteille 18, Boutsiele 15, Berkay Candan, Taylor 12, Egehan Arna 5, Cavanaugh 14, Egemen Güven, Kell, Scrubb

        REKLAM

        1’İNCİ PERİYOT: 23-15

        DEVRE: 42-32

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

        5 FAUL: Kloof (Porto)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Güney Afrika'dan İsrail aleyhine 'yeni karar' talebi
        Güney Afrika'dan İsrail aleyhine 'yeni karar' talebi
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek