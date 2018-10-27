Porto - CD Feirense rakamlar

Porto ve CD Feirense, 28 Ekim 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:30. Porto 15 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken CD Feirense 9 puanda ve 10. sırada. Porto son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. CD Feirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 525 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Porto kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.20, CD Feirense sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Porto önceki hafta Vitoria Guimaraes mücadelesinde 0-1 kazandı.

CD Feirense ise Estoril maçında 0-0 berabere kaldı.

Porto, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Porto, kendi sahasında 11 gol attı, 3 gol yedi.

CD Feirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. CD Feirense, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ