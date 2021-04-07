Porto Chelsea maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...
PORTO CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına sahne olacak Porto Chelsea maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Porto: Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio - Marega, Taremi.
Chelsea: Mendy, Azpilcueta, Thiago, Zouma, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Ziyech, Werner, Pulisic
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