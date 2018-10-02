Porto Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı ne zaman?
02.10.2018 - 08:04 | Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak. Porto Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusu hala merak konusu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak. Porto Galatasaray maçı hangi kanaldan yayınlanacağı yine son anda belli olabilir.
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak.
Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile çarşamba günü yapacakları maç için oyun planı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Emre Akbaba'nın Erzurumspor maçında sakatlanıp sezonun ilk yarısını kapatması ve Ndiaye'nin sarı kart cezalısı olması, kritik Porto deplasmanında Terim'in orta sahadaki alternatiflerini azaltıyor.
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Tecrübeli hocanın, orta sahada Donk, Fernando, Belhanda üçlüsünü sahaya sürüp, kanatlarda Rodrigues ile Onyekuru'ya şans tanıması bekleniyor. Porto'nun iç saha avantajı nedeniyle oyunu rakip sahaya yıkması beklenirken, özellikle hızlı hücumlarla Rodrigues ve Onyekuru'nun süratinden yararlanmak isteyen Terim, 2 kanat oyuncusuyla birlikte sahaya çıkacak.
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Erzurumspor maçında adalesinde zorlanma oluşan Eren Derdiyok'un ise iyileşmesini bekliyor. Sağlık heyetinin, Eren'in tedavisi için yoğun mesai harcadığı, tecrübeli futbolcunun 11'de sahaya çıkmasının beklendiği kaydedildi.
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Fatih Terim, savunma hattında da değişime gitmeyi planlıyor. Sağ bekte Linnes, sol bekte ise Nagatomo'ya forma vermesi beklenen Terim'in, stoperdeki tercihlerinin Maicon-Serdar ikilisi olacağı öğrenildi.
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Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Alex Telles, kulübü Porto tarafından yılın futbolcusu seçildi.
2014 ile 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles'e şu an oynadığı Portekiz temsilcisi Porto tarafından onure edildi. Telles, Porto her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. Ödül ile ilgili konuşan başarılı sol bek, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmek zor. Bu ödül aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu ödül yaptığımız çalışmaların bir sembolü" şeklinde konuştu.
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25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maçta görev aldı ve 14 asist, 3 gol ile oynadı. Yıldız bu futbolcu, bu performansı ile geçen sezon Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer Porto, çarşamba günü Portekiz'de karşı karşıya gelecek.
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Galatasaraylı Maicon'dan eski takımı Porto'ya gözdağı
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda eski takımı Porto ile yapacakları maçı kazanmak için sahada her şeyi yapabileceğini belirtti.
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UEFA'ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki stoper, 2009-2016 yıllarında mavi-beyazlı takımda oynadığını kaydederek, "Porto'da geçirdiğim 2011 yılı gerçekten inanılmazdı. Mücadele ettiğimiz 5 farklı organizasyonun 4'ünü kazandık. O takımdaki oyuncular futbol hayatımdaki en iyilerdi. Hulk, Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Otamendi... Hepsi de harika oyunculardı. Bence, 2011 sezonda Porto, tarihindeki en iyi kadrolardan birine sahipti. O takımın bir parçası olduğum için çok şanslıydım." ifadelerini kullandı.
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