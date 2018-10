6 | 9

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Alex Telles, kulübü Porto tarafından yılın futbolcusu seçildi.

2014 ile 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles'e şu an oynadığı Portekiz temsilcisi Porto tarafından onure edildi. Telles, Porto her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. Ödül ile ilgili konuşan başarılı sol bek, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmek zor. Bu ödül aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu ödül yaptığımız çalışmaların bir sembolü" şeklinde konuştu.