Porto Juventus maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...
PORTO JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Porto Juventus maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Porto: Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio - Marega, Taremi.
Juventus : Szczęsny - Danilo, De Ligt, Chiellini - Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Alex Sandro - Morata, Ronaldo.
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