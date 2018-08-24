Porto - Vitoria Guimaraes maç önü

Portekiz Premier Lig maçında Porto ile Vitoria Guimaraes, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. Ev sahibi Porto, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Porto kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Vitoria Guimaraes sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Porto önceki hafta Vitoria Guimaraes mücadelesinde 0-1 kazandı.

Vitoria Guimaraes ise Porto karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Porto, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Porto, kendi sahasında 5 gol attı, 0 gol yedi.

Vitoria Guimaraes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitoria Guimaraes, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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