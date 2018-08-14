Portsmouth - AFC Wimbledon düellosu

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Portsmouth, 14 Ağustos 2018 Salı günü AFC Wimbledon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Portsmouth, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. AFC Wimbledon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 458 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portsmouth kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, AFC Wimbledon sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Portsmouth önceki hafta Peterborough United mücadelesinde 2-0 kazandı.

AFC Wimbledon ise Bury karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

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