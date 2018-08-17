Portsmouth - Oxford United maçı istatistikleri

Portsmouth ve Oxford United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Portsmouth, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Oxford United son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 304. İddaa'da Portsmouth kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Oxford United kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Portsmouth önceki hafta Peterborough United mücadelesinde 2-0 kazandı.

Oxford United ise Blackburn Rovers karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Portsmouth, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Oxford United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Oxford United, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ