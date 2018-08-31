Portsmouth - Plymouth Argyle düellosu

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Portsmouth, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Plymouth Argyle takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Portsmouth 13 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Plymouth Argyle 2 puanda ve 24. sırada. Portsmouth, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Plymouth Argyle, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 381 kodlu maçı oynayanlar; Portsmouth galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Plymouth Argyle galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Portsmouth son hafta oynanan Peterborough United maçında 2-0 kazandı.

Plymouth Argyle ise Gillingham maçında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Portsmouth, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Plymouth Argyle, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Plymouth Argyle, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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