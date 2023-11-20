Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Pos cihazıyla 2 milyon liralık dolandırıcılık!

        Pos cihazıyla 2 milyon liralık dolandırıcılık!

        İstanbul'da ATM'den para çekmeye çalışan yabancı uyruklu bir vatandaşa yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli, el çabukluğuyla mağdurun kredi kartından 2 milyon liralık para çekti. Hesabından bilgisi dışında alış veriş yapılarak 2 milyon lira paranın çekildiğini sonradan fark eden Mauritus uyruklu Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı. Çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı. Ortaya çıkan yöntem akıllara durgunluk verdi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 20.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pos cihazıyla 2 milyon liralık dolandırıcılık!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay 4 gün önce İstanbul'da Fatih Çemberlitaş’ta Meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 42 yaşındaki Mauritus uyruklu Mohammed A.F.B., Çemberlitaş’ta bulunan bankamatiklerden para çekmek istedi. ATM’den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.’nin yanına iki kişi gelerek yardımcı olabileceğini söyledi.

        HESABINDAN 2 MİLYON PARA GİTMİŞ

        Mohammed A.F.B.’nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, kendisine nasıl yardımcı olacağını anlatarak yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti. Şok olan Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.

        ŞİKAYETÇİ OLDU

        Mohammed A.F.B., polise başına gelen olayı anlatarak şikayetçi oldu. Şikayetinde paranın kendi hesabından nasıl 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını anlamadığını belirtti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay bölgesindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kredi kartından POS yöntemiyle işlem yapıldığını tespit etti.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Fethi B.(34) ile 1 suç kaydı bulunan Hamit G.(40) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüpheli Fethi B.’nin evinde 3 adet pos cihazı, müştekinin kredi kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        POS CİHAZINI YANINDA TAŞIYORMUŞ

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmada, dolandırıcıların yöntemi akıllara durgunluk verdi. Şüphelilerin üzerlerinde taşıdıkları pos cihazıyla, dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Mohammed A.F.B.'ye yardım bahanesiyle yaklaşan dolandırıcılardan Fethi B., el çabukluğu ile müştekinin kartından, poz cihazından 3 ayrı işlem yaparak 2 milyon liralık vurgun yaptı. Şüphelinin şirket hesaplarına çekilmiş bulunan bir milyon 900 bin lira parasına el konuldu. Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen Fethi B. tutuklandı. Arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar