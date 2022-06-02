Poşet kullanımını yüzde 21 düşürdü

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Plastik atıklarıyla mücadele alanındaki çalışmalarına müşterilerini ve tedarikçilerini de dahil ederek etki alanını genişletmeyi hedefleyen Migros, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da desteği ile Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen’den alışveriş yapan müşterilerine sınırlı sayıda çok kullanımlı alışveriş çantası hediye edeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Migros ve Macrocenter müşterileri, “Poşetsiz Alışveriş Hareketi” kapsamında 17 Haziran tarihine kadar Money özellikli kartları ile mağazadan, poşet almadan yaptıkları alışverişlerde her 50 TL ve katları için çekiliş hakkı kazanacak.

Şirketin başlattığı 'Poşetsiz Alışveriş Hareketi'ne bugüne kadar katılan 4 milyon kişinin alışverişinde hiç poşet kullanmayıp çekiliş hakkı kazandığı ve toplamda işlem başına poşet kullanımı oranının yüzde 21 kadar düştüğü de verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, 2021 yılında “Poşetsiz Alışveriş Hareketi” ile plastik poşet kullanımını azaltan duyarlı müşterilerine de Ege Orman Vakfı aracılığıyla Manisa Yunt dağına fidan dikerek teşekkürlerini sunan Migros, bugüne kadar dikilen toplam fidan sayısını 564 bine çıkardı.

Migros'un, plastik atıklarla mücadele kapsamında 2023 yılına kadar 500 tona yakın plastik kullanımını önleme taahhüdü çerçevesinde yapılan süreç iyileştirmeleri ve iş birlikleriyle ilk yılda 247 ton plastik atığın önüne geçtiği de açıklandı.