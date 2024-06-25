13 yıllık polis memuru gözyaşına boğdu!
Samsun'da, 33 yaşındaki, 13 yıllık polis memuru olan B.İ., tabancasıyla kendisini vurarak hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis memuru B.İ (33) girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu.
AİLESİ VE MESLEKTAŞLARINI YASA BOĞDU
İHA'da yer alan habere göre B.İ olay yerinde hayatını kaybetti. B.İ'nin ölümü meslektaşlarını ve ailesini yasa boğdu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
B.İ'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.