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        Haberler Gündem 3. Sayfa POSİ İNTİHARI | 13 yıllık polis memuru gözyaşına boğdu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        13 yıllık polis memuru gözyaşına boğdu!

        Samsun'da, 33 yaşındaki, 13 yıllık polis memuru olan B.İ., tabancasıyla kendisini vurarak hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:46
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        13 yıllık polis memuru gözyaşına boğdu!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis memuru B.İ (33) girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu.

        AİLESİ VE MESLEKTAŞLARINI YASA BOĞDU

        İHA'da yer alan habere göre B.İ olay yerinde hayatını kaybetti. B.İ'nin ölümü meslektaşlarını ve ailesini yasa boğdu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        B.İ'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Samsun
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