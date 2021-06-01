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Posta güvercini, Berlin'deki Türk dönercide mola verdi

Almanya’nın Hannover kentinden Polonya’ya posta götüren güvercin, dönüş yolunda başkent Berlin’de Türk dönerci Recep Kılıç’ın dükkanında mola verdi. Dükkana giren güvercini besleyen Kılıç, "Dönüşte acıkmış, Berlin'de bizde mola verdi" dedi

Posta güvercininden 'döner' molası! Bacağındaki halkadan ne çıktı? - Haberler
Posta güvercininden 'döner' molası!
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DHA

Almanya'nın Berlin kentinde dönerci dükkanı bulunan Recep Kılıç ve çalışanları, sabah saatlerinde müşterilerine servis yaparken içeriye güvercin girdi.

DHA'nın haberine göre kısa süreli şaşkınlık yaşayan Recep Kılıç, masaya konan güvercini yakaladı. Kılıç, güvercinin iki ayağında halka takılı olduğunu gördü.

Kuşun bir ayağındaki halkada adres, diğerinde telefon numarası yazılı olduğunu gören Recep Kılıç, numarayı arayarak güvercinin sahibine ulaştı.

Recep Kılıç güvercinin sahibiyle yaptığı görüşmede; kuşun Hannover'den Polonya'ya posta için gönderildiğini ve dönüşte dükkana girdiğini öğrendi.

Güvercinin dönüş yolunda kendi dükkanlarında mola verdiğini belirten Recep Kılıç, "Dükkanı sabah açtığımda arkamdan içeriye girdi. Acaba yaralı mı diye baktım ama yarası yoktu. Köyde güvercin beslediğimden ayaklarına baktım ve numaraları gördüm. Hem telefon numarası hem de adres vardı. Telefon numarasını aradık, Hannover'den bir Alman ile görüştük. 'Polonya'ya posta gönderdik' dedi. Polonya dönüşünde acıkmış, Berlin'de bizde mola verdi.

2021 yılındayız ve hala posta güvercinleri var ve bir tanesi elimizde. Görevini tamamladı, dönüş yolunda bizde mola verdi. Ben de ilgilendiğim için hemen görünce posta güvercini olduğunu anladım. Güvercini saldıktan sonra sahibiyle de iletişime geçeceğiz. Sahibiyle konuştuk; '2 saat dinlensin, biraz yedirin ve su içirin. Sonra bırakırsınız, o geri gelir' dedi. İlk geldiğinde çok yorgundu, dükkanın içinde uçacak hali yoktu" diye konuştu.

Dükkanda yemek yiyen müşterilerden Orhan Daldemir ise, "Şaşırdık; çorbamızı içiyorduk, bir baktık içeriye bir güvercin giriyor" dedi.

Posta güvercini, Berlin’de dinlendikten yaklaşık 16 saat sonra ise yolculuğunu tamamlayarak Hannover‘a geri döndü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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