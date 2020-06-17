Postacı kılığına giren jandarma, FETÖ'den aranan şüpheliyi yakaladı - ELAZIĞ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan İ.K'nin şehir merkezinde bir ikamette olduğunu tespit etti.Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelinin kaldığı evi tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),postacı gibi davranarak zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenledi.Postasını almak için kapıyı açan İ.K, gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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