POTA ŞEKİLLENDİ | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2023 dün akşam MasterChef All Star 3. eleme adayı kim oldu?

POTA ŞEKİLLENDİ | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2023 dün akşam MasterChef All Star 3. eleme adayı kim oldu?

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MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar eleme potasına girmemek ve hayallerine devam edebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 30 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...