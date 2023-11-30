POTA ŞEKİLLENİYOR | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

POTA ŞEKİLLENİYOR | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

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MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar eleme potasına girmemek ve hayallerine devam edebilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 30 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...