Potada 2. hafta heyecanı başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)
12 Ekim Cumartesi:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
18.00 Yalovaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (90. Yıl)
20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)
13 Ekim Pazar:
15.30 Galatasaray-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)
14 Ekim Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Manisa Basket (Ayhan Şahenk)