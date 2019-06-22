Potada başarının adı: Ergin Ataman

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıyan başantrenör Ergin Ataman, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Ataman, Süper Lig'de kazandırdığı şampiyonlukların yanı sıra Avrupa kupalarındaki başarılarıyla da Türk basketbol tarihine geçti.

Anadolu Efes'in başında bu sezon play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 4-3 üstünlük sağlayarak lig şampiyonluğa uzanan Ataman, 18 yıl sonra takımını THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşıyıp, final oynatarak bir önemli başarıya daha imza attı.

LİGDE 4. ŞAMPİYONLUĞU

Ergin Ataman, Anadolu Efes'i lig şampiyonluğuna taşıyarak başantrenörlük kariyerinde 4. kez bu başarıyı yakaladı.

Kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2008-2009 sezonunda yine lacivert-beyazlı takımın başında yaşayan 53 yaşındaki Ataman, 2011-2012'de ise Beşiktaş'a şampiyonluğu getirdi.

Bir sonraki sezon Galatasaray'ın başına geçen Ataman, sarı-kırmızılı takımı da şampiyonluğa taşımayı bildi.

Ergin Ataman, 2018-2019'da ise Anadolu Efes ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ ONUNLA BİTİYOR

Ataman, şampiyonluk hasreti çeken takımlara uzun sürenin ardından bu başarıyı yaşatan isim olarak dikkati çekiyor.

Ligdeki son şampiyonluğunu 2008-2009'da kazanan Anadolu Efes'i 9 sezon sonra zirveye taşıyan tecrübeli başantrenör, Galatasaray ve Beşiktaş'a da aynı sevinçleri yaşattı.

Galatasaray'a 2012-2013 sezonunda şampiyonluk kupasını getiren Ataman, 1989-1990'daki başarıdan 22 sezon sonra sarı-kırmızılı takımın kupayı müzesine götürmesini sağladı.

Beşiktaş'ı da 2011-2012'de şampiyon yapan Ataman, siyah-beyazlı takımın 1974-1975'teki sevinçten 36 sezon sonra aynı başarıyı göstermesine katkı verdi.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Ergin Ataman, Türkiye liginin yanı sıra Avrupa'daki başarılarıyla da Türk sporunun önemli isimleri arasına girdi.

Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla kazandı.

İlk yurt dışı deneyimini İtalyan ekibinin başında yaşayan Ataman, Montepaschi Siena'nın 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanya'nın Pamesa Valencia takımını 81-71 yenerek şampiyonluk ipini göğüslemesiyle Avrupa'daki ilk kupasını kaldırdı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A AVRUPA'DA KUPA KAZANDIRDI

Deneyimli başantrenör, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'a ve Galatasaray'a ilk Avrupa kupası sevinçlerini yaşatarak tarihe geçti.

Beşiktaş'ı 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda finale kadar taşıyan Ataman, takımının final mücadelesinde Fransa temsilcisi Elan Chalon'u 91-86 yenmesiyle ikinci kez Avrupa'da kupa kazanma başarısı gösterdi. Ataman, Beşiktaş'ın bu başarısıyla erkek basketbolunda Türkiye'ye 16 yıl sonra Avrupa kupası kazandıran isim oldu.

Ataman, Galatasaray'a ise 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı kazandırarak tarihi bir başarı daha elde etti. Sarı-kırmızılı takım, final ilk maçında 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını İstanbul'da 78-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

EFES'E AVRUPA LİGİ FİNALİ OYNATTI

Ataman, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes'i finale kadar taşıdı.

Geçen sezon Avrupa Ligi'ni 16. ve son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, Ataman'ın başantrenörlüğünde bu yıl Dörtlü Final'e kalarak sezonun en dikkat çeken ekibi oldu.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakarak finale yükselen Anadolu Efes, şampiyonluk maçında CSKA Moskova'ya 91-83 yenilip, ikinci sırada kaldı. Ataman, Anadolu Efes'i 18 yıl sonra Dörtlü Final'e götürmenin gururunu da yaşadı.

Ergin Ataman, çalıştırdığı takımları Avrupa Ligi'nde 3 kez Dörtlü Final'e taşıdı.

Deneyimli çalıştırıcı, ilk olarak 1999-2000 sezonunda o dönemki adıyla FIBA Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'e Dörtlü Final oynattı. İtalyan ekibi Montepaschi Siena'ya 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final oynatma başarısı gösteren Ataman, bu sezon ise Anadolu Efes'i bir kez daha Dörtlü Final'e taşıdı.

Önceki iki Dörtlü Final'de her iki ekibi üçüncü yapan Ergin Ataman, 2018-2019'da ise lacivert-beyazlı takımla final oynama başarısı gösterdi.

18 KUPA ALDI

Ataman, başantrenörlük kariyerinde 18 kupa kazandı.

Anadolu Efes'e 2 lig, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 2 Türkiye Kupası kazandıran Ataman, Beşiktaş'a ise birer lig, Avrupa ve Türkiye Kupası getirdi.

Galatasaray'ın başında birer lig ve Avrupa kupası kazanma başarısı gösteren Ataman, Ülkerspor'un müzesine ikişer Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye kupaları götürdü.

Montepaschi Siena ile bir Avrupa kupası sevinci yaşayan Ataman, Türk Telekom'un da bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmasını sağladı.

Ergin Ataman'ın 6 takımla kazandığı 18 kupa şöyle:

2008-2009 Türkiye Ligi (Anadolu Efes)

2011-2012 Türkiye Ligi (Beşiktaş)

2012-2013 Türkiye Ligi (Galatasaray)

2018-2019 Türkiye Ligi (Anadolu Efes)

2002 Saporta Kupası (Montepaschi Siena)

2012 FIBA EuroChallenge Kupası (Beşiktaş)

2016 ULEB Avrupa Kupası (Galatasaray)

1997 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Türk Telekom)

2000 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Anadolu Efes)

2004 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Ülkerspor)

2005 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Ülkerspor)

2009 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Anadolu Efes)

2018 Cumhurbaşkanlığı Kupası (Anadolu Efes)

2004 Türkiye Kupası (Ülkerspor)

2005 Türkiye Kupası (Ülkerspor)

2009 Türkiye Kupası (Anadolu Efes)

2012 Türkiye Kupası (Beşiktaş)

2018 Türkiye Kupası (Anadolu Efes)