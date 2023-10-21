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        Haberler Spor Basketbol STBL Potada derbi heyecanı: Galatasaray - Fenerbahçe Beko - Basketbol Haberleri

        Potada derbi heyecanı: Galatasaray - Fenerbahçe Beko

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Beko, haftanın kapanış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:42
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftası dev bir maça sahne olacak.

        Galatasaray ile Fenerbahçe Beko, karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray, 3 maçta 2 galibiyet aldı.

        Sarı kırmızılılar, sezona Merkezefendi ve Manisa karşısında kazanarak başladı.

        Zvezdan Mitrovic'in takımı geçen hafta ise Aliağa deplasmanında ilk mağlubiyetini aldı.

        Galatasaray hafta içinde de Avrupa mesaisi yaptı.

        Sarı kırmızılı ekip sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında PAOK'a iç sahada 88-77 kaybetti.

        Fenerbahçe Beko da ezeli rakibi gibi 2 galibiyete sahip.

        Sarı lacivertliler, iç sahada Çağdaş Bodrumspor ve Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti.

        Dimitris Itoudis'in ekibi, Pınar Karşıyaka deplasmanında ise kaybetti.

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        Fenerbahçe Beko, hafta içinde Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 2 maça çıktı.

        Panathinaikos ve ASVEL'i deviren sarı lacivertliler, çift maç haftasını kayıpsız geçti.

        Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Tyler Dorsey, Metecan Birsen ve Yiğit Hamza Mestoğlu’nun yanı sıra, cezalı olan Scottie Wilbekin de bu maçta forma giyemeyecek.

        Galatasaray - Fenerbahçe Beko derbisi, saat 20.30'da başlayacak.

        Mücadeleye, Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

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