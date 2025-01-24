Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'de oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler Olympiakos karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugüne kadar oynadığı maçlarda; 14 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alırken, Olympiakos ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile ilk sırada bulunuyor. Peki, "Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç saati...