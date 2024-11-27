MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar seçtiği ürünle bir tatlı bir tuzlu yemek yaptı. İlk turda 2 kişi, 2'nci turda 3 kişi yarışacak. 50 dakika içinde 2 tabak yapacak olan yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 27 Kasım Çarşamba dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından haftanın 2'nci eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'seçtiği ürünle bir tatlı bir tuzlu yemek' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme adayı takım oylaması sonucunda Şirin oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
MAVİ TAKIM
Beyza (Takım Kaptanı)
Emre
Kerem
Alper
Onur
KIRMIZI TAKIM
Şirin (Takım Kaptanı)
Eda
Semih
Erim
Kaan