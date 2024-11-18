Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Potada temsilcilerimizin maç programı - Basketbol Haberleri

        Potada temsilcilerimizin maç programı

        Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmada mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada temsilcilerimizin maç programı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa'da mücadele eden Türk basketbol takımları, bu hafta 7 karşılaşmada sahne alacak.

        Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

        Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

        Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

        Erkeklerde BKT Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları olmayacak.

        REKLAM

        Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

        THY Avrupa Ligi:

        20 Kasım Çarşamba:

        22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)

        21 Kasım Perşembe:

        20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

        Kadınlar

        FIBA Avrupa Ligi:

        20 Kasım:

        19.00 Zabiny Brno (Çekya)-ÇBK Mersin

        22.00 Casademont Zaragoza (İspanya)-Fenerbahçe Opet

        FIBA Avrupa Kupası:

        21 Kasım:

        19.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Piestanske Cajky (Slovakya)

        23.30 SL Benfica (Portekiz)-Beşiktaş

        22 Kasım:

        00.30 Sportiva (Portekiz)-Galatasaray Çağdaş Faktoring

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün