        Potanın Perileri, adını yarı finale yazdırdı - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri, adını yarı finale yazdırdı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 16-14 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Giriş: 18.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:26
        Potanın Perileri, adını yarı finale yazdırdı!
        3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki 3. maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 16-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        The Promenade Art Tower'da oynanan maçta 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı.

        Ceren Akpınar, Selen İrem Baş, Damla Gezgin ve Selin Rachel Gül'den oluşan milli takım, Suudi Arabistan'ı 16-14 yenerek, grubunu ikinci sırada tamamladı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

        3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, yarın yarı final maçına çıkacak.

