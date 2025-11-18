Potanın Perileri, adını yarı finale yazdırdı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 16-14 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki 3. maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 16-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
The Promenade Art Tower'da oynanan maçta 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı.
Ceren Akpınar, Selen İrem Baş, Damla Gezgin ve Selin Rachel Gül'den oluşan milli takım, Suudi Arabistan'ı 16-14 yenerek, grubunu ikinci sırada tamamladı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.
3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, yarın yarı final maçına çıkacak.