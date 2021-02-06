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Potanın Perileri, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılma hakkı kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarının ardından 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde İspanya ve Fransa´nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılma hakkını elde etti

Potanın Perileri, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılma hakkı kazandı

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 9 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı. Milliler, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu´nda mücadele etti. Arnavutluk´un organizasyondan çekilmesinin ardından E Grubu´nda üç takım yer aldı. Ay-yıldızlılarımız grubunda oynadığı karşılaşmalarda Litvanya´yı 74-51 ve 67-55´lik skorlarla mağlup ederken, Sırbistan´a ise 59-56 ve 83-76´lık skorlarla kaybetti.

Milliler, 9 grubun birincilerinin yanı sıra en iyi 5 grubun ikincisi arasında yer alarak, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ve A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Ay-yıldızlılarımızın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılmasıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Haluk Yıldırım (TBF Milli Takımlar Direktörü)

"Eleme müsabakaları sonucunda grubumuzu ikinci sırada tamamladık. Oynadığımız maçları değerlendirecek olursak; grubumuzu ilk sırada tamamlayan Sırbistan karşısında her iki müsabakayı da kazanma noktasına geldik. Ancak basit hatalar nedeniyle iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldık. Litvanya karşısında ise her iki karşılaşmada oyunda üstün olan taraf bizdik. İki galibiyet alarak grup maçlarımızı tamamladık ve FIBA Kadınlar 2021 Avrupa Şampiyonası´na katılmaya hak kazandık. Böylelikle ilk hedefimize de ulaşmış olduk. Pandemi sürecinde bir kez daha fanusun ülkemizde düzenlenmesini sağlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere, tüm federasyon yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na kadar olan süreci iyi değerlendireceğimize ve turnuvada da en iyi sonucu elde edeceğimize inanıyorum."

Yasemin Horasan (A Kadın Milli Takım Menajeri)

"Grubumuzda oynadığımız son karşılaşma olan Litvanya müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduk. Hem skor hem de oyun anlamında tatmin edici bir sonuç aldık. Maçı daha farklı bir skorla da kazanabilirdik. Ancak oyun içinde bazı iniş çıkışlar yaşadık. Diğer gruplarda maçların tamamlanmasıyla birlikte FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılma hakkını elde ettik. Pandemi sürecinde bazı sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşamamıza rağmen turnuvaya katıldığımız için mutluyuz. Bugünden itibaren önümüzde yeni bir sayfa açılacak. Amacımız; en iyi şekilde FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na hazırlanmak ve organizasyonda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak."

Ceyhun Yıldızoğlu (A Kadın Milli Takım Başantrenörü)

"İspanya ve Fransa´nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılmanın sevincini yaşıyoruz. Sırbistan ve Litvanya karşılaşmalarında ellerinden gelenin en iyisini yaparak ülkemizin bir kez daha bu organizasyonda yer almasını sağlayan oyuncularımıza, teknik ve idari ekibimizle birlikte Türkiye Basketbol Federasyonu´na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´nda da ülkemizi onurlandırmak için her şeyimizi ortaya koyacağımıza ve iyi sonuçlar alacağımıza eminim."

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