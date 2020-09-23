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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nun trilyon dolarlık yardım bütçesi ile ilgili sorularını yanıtladılar.

Hem Mnuchin hem de Powell küçük işletmelere yönelik desteğin artırılması için çalıştıklarını söylerken Kongre'nin çözmesi gereken hukuki ve uygulamayla ilgili sorunlar yüzünden zorluk çektiklerini söylediler.

Powell programdan küçük işletmelerin de yararlanabilmesi için koşullarının gevşetilmesi gerektiğini savundu. Mnuchin asgari kredi limitinin 250,000 dolardan 100,000 dolara çekilmesi gerektiğini söylerken Powell "1 milyon doların altında çok az kredi talebi var" dedi.

Powell küçük işletmelere işini kaybedenlere doğrudan nakit ödeme yapılması gibi başka bir program üzerinden destek

verilmesi gerektiğini söylerken "Yüz binlerce küçük ölçekli şirketin kredisini üstlenmeye çalışmak çok zor olabilir" dedi.