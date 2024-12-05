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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Powell: Faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolundayız - İş-Yaşam Haberleri

        Powell: Faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolundayız

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söyledi. Powell, politika faizini 14 ay boyunca yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuklarını ve Fed'in faiz indirimlerine en son başlayan büyük merkez bankası olduğunu anımsatarak, faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 00:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:40
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        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
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        Fed Başkanı Powell, New York Times tarafından düzenlenen zirvede, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD ekonomisinin kayda değer derecede iyi durumda olduğunu söyleyen Powell, "Dünyadaki diğer büyük ekonomilerin gıpta ettiği bir durumdayız ve görevimin geri kalanında bunu sürdürebilmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." dedi.

        Powell, gerektiğinde faiz oranlarında hem yukarı hem aşağı doğru çok hızlı hareket ettiklerine işaret etti.

        ABD ekonomisinin büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü ve işsizlik oranının biraz yükselse de hala düşük seviyede olduğunu kaydeden Powell, ​​​​​"ABD ekonomisi şu anda çok iyi durumda ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok." diye konuştu.

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        "FAİZ ORANLARINI DAHA NÖTR BİR SEVİYEYE GERİ GETİRME YOLUNDAYIZ"

        Powell, politika faizini 14 ay boyunca yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuklarını ve Fed'in faiz indirimlerine en son başlayan büyük merkez bankası olduğunu anımsatarak, faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

        ABD ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu vurgulayan Powell, "Nötr seviyeyi bulmaya çalışırken biraz daha temkinli olmayı göze alabiliriz." ifadesini kullandı.

        Powell, hızlı hareket edip enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemeye zarar verme riski olduğu gibi, yavaş hareket edip iş gücü piyasasını gereksiz yere zayıflatma riski de olduğuna işaret etti.

        Para politikasında, enflasyonun düşebileceği ancak iş gücü piyasasına zarar vermeyeceği ve zamanla daha az kısıtlayıcı olacağı bir orta noktada olmaya çalıştıklarının altını çizen Powell, "Eylül ayında faiz indirimine gitmemizin zamanı gelmişti ama aynı zamanda eğer zayıflamaya devam ederse iş gücü piyasasını destekleyeceğimize dair güçlü bir sinyal göndermek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

        FED'İN BAĞIMSIZLIĞI KONUSUNDA ENDİŞE DUYMADIĞINI SÖYLEDİ

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Fed konusundaki tutumu ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin bir soru üzerine Powell, bağımsızlığın bankaya para politikası kararlarını herhangi bir siyasi partiden ziyade tüm Amerikalıların yararı için alma kabiliyeti verdiğini ifade etti.

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        Powell, "Tüm Amerikalıların yararı için maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamamız ve siyasetten tamamen uzak durmamız gerekiyor." dedi.

        Kongre'de de merkez bankasının bağımsızlığının korunmasına yönelik geniş bir destek olduğunu kaydeden Powell, "Yasal bağımsızlığımızı kaybetmemiz gibi bir riskin olduğundan endişe duymuyorum." diye konuştu.

        Trump yönetimiyle ilişkilerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Powell, "Örneğin Ekonomik Danışmanlar Konseyi ile ama en önemlisi Hazine Bakanlığı ile aynı genel türden ilişkilere, kurumsal ilişkilere sahip olacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

        Powell, Trump'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği Scott Bessent'i tanımadığını belirterek, "Onaylandıktan sonra, diğer hazine bakanlarıyla sahip olduğum türden bir ilişkiyi onunla da kuracağıma eminim." dedi.

        "TARİFE ÖNERİLERİNİ MODELLİYORUZ"

        Powell, Trump'ın uygulayacağını söylediği tarifelerin boyutu, zamanlaması, hangi ülkelere ve mallara uygulanacağı gibi konuların bilinmediğine değinerek, bu nedenle şimdiden tarifelerle ilgili bir politika adımı atamayacaklarını söyledi.

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        Ekonomide gelecekte olabilecek diğer gelişmelerin de belirsizliğine işaret eden Powell, "Tarife önerilerini modelliyoruz, değerlendiriyoruz ama şu anda aldığımız kararlar bununla ilgili değil, ekonomide olanlarla ilgili." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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