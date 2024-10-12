Power Rangers filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Power Rangers filmi 12 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu John Gatins , Matt Sazama , Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Power Rangers konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Power Rangers konusu ve oyuncu kadrosu...
Vizyona girdiği 2017 yılında sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Power Rangers filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler paylaştığı film, aksiyon macera - bilim kurgu türünde kaleme alınmıştır. İşte Power Rangers filminin konusu ve oyuncuları...
POWER RANGERS KONUSU NEDİR?
Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.
POWER RANGERS OYUNCULARI KİM?
Dacre Montgomery (Jason Lee Scott /The Red Ranger)
Rj Cyler (Billy Cranston / The Blue Ranger)
Naomi Scott (Kimberly Hart / The Pink Ranger)
Becky G (Trini / The Yellow Ranger)
Ludi Lin (Zack Taylor / The Black Ranger)
Elizabeth Banks ( Rita Repulsa)
Bryan Cranston ( Zordon)
David Denman (Sam Scott)
Emily Maddison (Rebecca)
Sarah Grey (Amanda)
Patrick Sabongui (Mr. Kwan)
Fiona Vroom (Abigail)