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        Haberler BBC Diğer Prada, NASA'nın yeni Ay kıyafetini tasarlayacak

        Prada, NASA'nın yeni Ay kıyafetini tasarlayacak

        NASA astronotları, 2025 Ay misyonunda lüks moda tasarımcısı Prada'nın tasarladığı uzay kıyafetlerini giyecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:51
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        Prada, NASA'nın yeni Ay kıyafetini tasarlayacak
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        BBC TÜRKÇE

        Buzz Aldrin 1969'da orijinal uzay kıyafetlerinden birini giyiyor NASA

        Buzz Aldrin 1969'da orijinal uzay kıyafetlerinden birini giyiyor

        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları, 2025 Ay misyonunda lüks moda tasarımcısı Prada'nın tasarladığı uzay kıyafetlerini giyecek.

        İtalya merkezli tasarımcı, kıyafetleri tasarlamak için Axiom Space adlı uzay şirketiyle birlikte çalışacak.

        Axiom Space, insanlı uzay uçuşu hizmetleri ve insanlara uygun uzay altyapısı geliştiriyor.

        Axiom Space yaptığı basın açıklamasında Prada'nın projeye malzeme ve üretim konusunda uzmanlık katacağını söyledi.

        BBC'ye konuşan bir astronot, Prada'nın tasarım deneyimi nedeniyle kıyafetleri tasarlamaya hazır olduğunu düşündüğünü söyledi.

        Prada'nın tasarımları yalnızca Milano'daki podyumlarda değil, aynı zamanda Amerika Kupası yelken yarışması gibi etkinliklerde de kullanıldı.

        Beş NASA görevinde yer alan ve dört uzay yürüyüşü gerçekleştiren Profesör Jeffrey Hoffman, "Prada'nın çeşitli kompozit kumaş türleri konusunda hatırı sayılır bir deneyimi var ve aslında yeni uzay kıyafetinin dış katmanlarına önemli katkı yapabilir" ifadelerini kullandı.

        Ancak Prof. Hoffman, insanların astronotları bir anda "desenli uzay kıyafetleri içinde görmeyi beklememesi gerektiğini" söyledi.

        Hoffman, kıyafetin doğru vücut sıcaklığını koruması gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

        "Uzay kıyafeti aslında minyatür bir uzay aracı gibi. Kıyafetin basınç ve oksijen sağlaması, sizi makul bir sıcaklıkta tutması gerekiyor."

        Mart ayında Axiom, yaklaşan Artemis 3 görevinde giyileceğini söylediği bir uzay kıyafeti daha tanıtmıştı.

        Tanıtımda kıyafetin ağırlığının 55 kilogram olduğu ve kadın astronotlar için daha uygun olduğu belirtilmişti.

        Ortak bir basın açıklamasında Axiom ve Prada, "Ay yüzeyinin her zamankinden daha fazla keşfedilmesine" olanak sağlamak için "yenilikçi teknolojiler ve tasarımlar" kullanacaklarını söyledi.

        Artemis 3 misyonu, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk kez bir mürettebatın Ay'a inişi olacak ve mürettebatta Ay'a inen ilk kadın olan Christina Koch bulunacak.

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