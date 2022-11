Prematüre bebeklerde uyku kalitesi önemli

HABERTURK.COM

Dünyada her yıl 15 milyon, Türkiye’de ise 200 bin bebek prematüre yani düşük doğum ağırlığıyla dünyaya geliyor. Verilere göre her 10 bebekten biri, prematüre doğuyor.

Uzmanlara göre, prematüre bebeklerin sağlıklı gelişimi için, rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi, özel beslenme ve bakım reçetelerinin uygulanması, gelişimsel egzersiz ve fizyoterapilerin uygulanması gerekiyor.

Uykunun her bebek gibi, prematüre bebeklerin de önemli bir ihtiyacı olduğunu belirten El Bebek Gül Bebek Derneği Başkan Yardımcısı Binnur Peker, "Büyümede uykunun önemi sağlık profesyonelleri tarafından her zaman vurgulanmaktadır. Erken doğumları nedeniyle gelişimlerinin ilk aylarını kuvöz ortamında tamamlayan prematüre bebekler, yoğun ses ve ışığın olduğu bir ortamda uyumak zorunda kalır. Bu noktada kuvözlerde kullanılacak kuvöz örtüleri ses ve ışık yalıtımı sağlayacağı ve büyüme saatinde bebeğin gelişimi destekleyeceği için çok önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca her sağlık uzmanının önerdiği, bebeğin annesinin yakınında uyuması koşulu, prematüre bebeklerimizde maalesef sağlanamaz. Bu noktada da kuvöz içlerinde kullanılacak nestler, prematüre bebeğin güvende ve rahat hissetmesini, huzurlu olmasını dolayısıyla daha nitelikli uyku almasını destekler" dedi.

Peker, prematüre bebeklerin henüz anne karnında olmaları gereken sürede, hazır olmadıkları dış dünyada oldukları için, ortama adapte olmakta zorluk çektiklerini vurgulayarak, "Bu, uykuya dalmaya ve uyku kalitelerine de yansır. Uyumaları gereken uyku süresini her zaman tamamlamakta zorluk çekebilirler. Bu noktada onları desteklemek, rahat, huzurlu ve konforlu bir uyku için sağlıklı yatak kullanmak önemlidir" diye konuştu.

"PREMATÜRE BEBEKLERDE UYKU RUTİNİ OLUŞTURMAK DAHA ZOR"

Peker, iyi bir uyku rutinin bebeğin uykuya geçişini kolaylaştırdığını ve kesintisiz uykuyu desteklediğini kaydederek, şunları söyledi: "Prematüre bebeklerde uyku rutini oluşturmak ise daha zordur. Bu nedenle bebeğin uyku pozisyonundan, yatağına kadar bazı faktörler önemli rol oynar."

Peker, El Bebek Gül Bebek Derneği'nin hayata yeni geçirdiği 'Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar' projesi ile ilgili de bilgi verdi.

NESTLER BEBEĞİN ANNE RAHMİNDE HİSSETMESİNİ SAĞLIYOR

Peker, uykuya en çok ihtiyaç duyan prematüre bebeklerin hayata tutunurken onları yalnız bırakmadıklarını ve proje kapsamında bağışlanan kumaşlarla üretilen nestler ve kuvöz örtülerinin, tüm Türkiye genelindeki hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerine ulaştırılacağını söyledi.

Peker, "Nestler bebeğin anne rahminde hissetmesini sağlıyor, kuvözde kendini rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olurken, kuvöz örtüleri ise bebeği rahatsız edebilecek ışık ve sesleri azaltıyor. Ayrıca bebeklerin anneleriyle eve dönmeden önce bir araya gelerek temasta bulunduğu, prematüre bakımına adapte olduğu anne – bebek uyum odalarında bakıma yardımcı olmak ve bebekler yatıldığında rahat hissetmelerini sağlamak için doğumdan itibaren bebeği doğru pozisyonda tutan, rahat ve güvenli bir ortam sağlayan ve uyku bölünmelerini azalttığı için uyku kalitesini artıran bir yatak da bağışlandı. Bunun yanı sıra bebeklerimizin yoğun bakımlarında aldıkları tedavilere destek olmak için maddi bağışta da bulunuldu" dedi.