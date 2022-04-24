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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirti!

Kemik erimesinin, erken dönemde herhangi bir belirtiye neden olmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer, menopoza geçiş döneminde (premenopoz) kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiye dikkat çekti

HABERTURK.COM
  • 01
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer, menopoza geçiş döneminde (premenopoz) kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiye dikkat çekti. 
  • 02
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    Dr. Gencer, "Kemik erimesi, erken dönemde herhangi bir belirtiye neden olmaz. Kemik yoğunluğunun azalmasına karşın kemikte herhangi bir kırılma veya çatlama ortaya çıkmadığı veya kemik yoğunluğu testleri yapılmadığı müddetçe hastalığın tespit edilebilmesi de oldukça güçtür" dedi. 
  • 03
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    Kemik erimesi, ilerlediği takdirde hastalarda belirti vermeye başlıyor. İşte sıklıkla görülen belirtiler şu şekilde:

     
  • 04
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    1- Kırık: Osteoporoz sonucunda üzerine yük binen kol veya bacaktaki uzun kemikler ile omurgayı oluşturan omur kemiklerinde çeşitli düzey ve şiddetlerde çatlama veya kırıklar meydana gelebilir.
  • 05
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    2- Boyda kısalma: Omur kırığı sonrası omurganın kısalmasına bağlı olarak hastaların boyunda kısalma görülebilir.

     
  • 06
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    3- Kamburluk: Omurların kırılması sonucu omurgada öne doğru eğilme görülebilir ve buna bağlı olarak değişik düzeylerde kamburlaşma ortaya çıkabilir.
  • 07
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    4- Şekil bozuklukları: Kemiklerdeki kırılma düzeyine bağlı olarak uzun kemiklerin şekillerinde bozulmalar gelişebilir.
  • 08
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    5- Bel, sırt ve boyun ağrıları
  • 09
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    6- Nörolojik bozukluklar: Omurga kırıklarının omurilik kanalına bası yaptığı durumlarda, uzuvlarda his veya güç kaybı ve idrar kaçırma gibi farklı düzeylerde sinir sistemi sorunları görülebilir. 
  • 10
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    7- Sırt kamburlaşması
  • 11
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    8- El bileklerinde kırıklar

    9- Kaburga ve kalça kemiklerinde kırıklar
  • 12
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    10- Ağrı ve kırıklardan dolayı hasta giderek hareketsizleşir

     
  • 13
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    11- Yaygın kemik ağrıları ve kemiklerde hassasiyet
  • 14
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    Hastalık bu aşamaya geldikten sonra kemiklerde oluşan hasarın geri döndürülebilmesinin büyük ölçüde mümkün olmadığını söyleyen Dr. Gencer, şunları söyledi: 
  • 15
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    "İleri yaşlardaki bireyler bu hastalığa yakalanmamak için gerekli yaşam tarzı değişikliklerini uygulamalı, beslenme düzenine dikkat etmeli ve düzenli olarak spor yapmalıdır."
  • 16
    Son dakika: Premenopoz döneminde kemik kaybı yaşandığını gösteren 11 belirtiyi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer açıkladı

    Gencer, menopoz sonrası dönemdeki kadınların, hekimlerinin önereceği aralıklarla kemik yoğunluğuna ilişkin tarama testlerini yaptırması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi. 

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