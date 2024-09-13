Premier Lig'de ayın teknik direktörü Fabian Hürzeler

İngiltere Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.

Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.