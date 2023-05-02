Arsenal Chelsea karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. Avrupa futbolunda günün en dikkat çeken mücadelesi olan zorlu mücadelede Arsenal zirve iddiasını sürdürmek, Chelsea ise kötü gidişatına son vermek istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen maçın yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin ayrıntılar...