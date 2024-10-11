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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de eylül ayına Chelsea damgası - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de eylül ayına Chelsea damgası

        İngiltere Premier Lig'de eylül ayı ödüllerini Chelsea topladı. Maviler'in hocası Enzo Maresca ayın teknik direktörü seçilirken, Chelsea'nin İngiliz yıldızı Cole Palmer da ayın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:36
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        Premier Lig'de eylül ayına Chelsea damgası
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        İngiltere Premier Lig'de eylül ayının ödülleri açıklanırken, Chelsea ödülleri topladı. Premier Lig'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca ile oyunculardan Cole Palmer ödüle layık görüldü. Eylül ayının teknik direktörü Maresca olurken, Palmer da ayın futbolcusu ödülünü kazandı.

        Cole Palmer, eylül ayında ligde oynadığı 4 müsabakada 5 gol, 1 asistle mücadele etti. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Brighton & Hove Albion karşılaşmasında 4 gol kaydederek, lig tarihinde ilk yarıda 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

        Chelsea, Premier Lig'de eylül ayında Bournemouth, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ı yendi, Crystal Palace ile de berabere kaldı.

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