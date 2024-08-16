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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de hakem kararları değişti - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de hakem kararları değişti

        Premier Lig'de yeni sezon öncesi hakem kararlarına yönelik tarihi bir değişim yaşandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:53
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        Premier Lig'de tarihi değişim!
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        İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hakem kararlarına yönelik değişimler yaşandı.

        The Athletic'in haberine göre Premier Lig'de yeni sezon öncesi belirlenen yeni kurallar şu şekilde;

        -Yarı-otomatik ofsayt sistemi; Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki milli aradan sonra kullanılacak.

        -Maç içinde hakemle sadece takım kaptanları iletişime geçecek.

        -Hakemler artık kasıtlı olmayan elle oynamalar için 'direkt olarak' sarı kart vermeyecek.

        -VAR görevlileri sadece açık ve görünür hatalara bakacak. Subjektif kararlara asla müdahale edilmeyecek.

        -İlk 11'ler maç başlamadan 75 dakika önce duyurulacak

        -Oyunculara yılbaşı tatili verilmeyecek.

        -Uzatma dakikaları kısaltılacak.

        -VAR kararları ile ilgili gerçekler, sosyal medyadan paylaşılacak

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