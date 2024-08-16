Premier Lig'de hakem kararları değişti

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hakem kararlarına yönelik değişimler yaşandı.

The Athletic'in haberine göre Premier Lig'de yeni sezon öncesi belirlenen yeni kurallar şu şekilde;

-Yarı-otomatik ofsayt sistemi; Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki milli aradan sonra kullanılacak.

-Maç içinde hakemle sadece takım kaptanları iletişime geçecek.

-Hakemler artık kasıtlı olmayan elle oynamalar için 'direkt olarak' sarı kart vermeyecek.

-VAR görevlileri sadece açık ve görünür hatalara bakacak. Subjektif kararlara asla müdahale edilmeyecek.