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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 yendi - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 yendi

        İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:19
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        Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 yendi
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        İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 57. dakikasında ev sahibi ekip, Jean-Philippe Mateta'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

        Crystal Palace, 75. dakikada Jordan Ayew'in gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldı.

        Liverpool, 76. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle eşitliği yakalarken 90+1'de ise Harvey Elliott'ın golüyle öne geçti. Maç Liverpool'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bu maçtaki golüyle Liverpool formasıyla çıktığı 326. maçta 200. golünü attı.

        Bu galibiyetin ardından Liverpool, puanını 37'e çıkarırken maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

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