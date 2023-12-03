Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham berabere kaldı
Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham 3-3 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester City ile Tottenham, 3-3 berabere kaldı.
Etihad Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi Manchester City'nin golleri 9. dakikada Son Heung-Min (kendi kalesine), 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish'ten geldi.
Tottenham'ın gollerini 6. dakikada Son Heung-Min, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.
Ligde üst üste 3. beraberliğini yaşayan Manchester City, 30 puanla 3'üncü, Tottenham ise 27 puanla 5'inci sırada yer aldı.