Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından İspanya'da da Real Madrid şampiyonluğu garantiledi. İngiltere'de Manchester City, İtalya'da ise Milan, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LA LIGA

Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, sahasında Espanyol'u 4-0 yenerek bitime 4 hafta kala tarihinin 35. şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona, Memphis Depay ve Sergio Busquets'in golleriyle sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Sevilla, sahasında Cadiz ile 1-1 berabere kalırken, Atletico Madrid ise deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.

La Liga'nın 34. haftası sonunda 81 puanı bulunan Real Madrid'i, Barcelona 15, Sevilla 17, Atletico Madrid 20 puan geriden takip etti.

PREMIER LİG

Liderlik koltuğunda oturan Manchester City ve 2. sıradaki Liverpool arasındaki şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam etti.

Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Liverpool da Newcastle United deplasmanında galibiyete tek golle uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekiplerden Chelsea, küme düşme hattındaki Everton'a 1-0 mağlup oldu.

Premier Lig'de 83 puanı bulunan Manchester City'yi, 82 puanlı Liverpool, 66 puanlı Chelsea ve 63 puanlı Arsenal izledi.

SERIE A

Fiorentina'yı ağırlayan lider Milan, 82. dakikada Rafael Leao'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun şampiyonu Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-0 yenerken, Napoli sahasında Sassuolo'yu 6-1 mağlup etti.

Serie A'nın 35. haftasını 77 puanla geçen Milan'ı, 75 puanla Inter, 70 puanla Napoli izledi.

BUNDESLIGA

Zirvede yer alan son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 3-1 mağlup oldu.

Bavyera ekibinin en yakın takipçisi Borussia Dortmund da sahasında Bochum'a 4-3 yenildi.

Geçen hafta üçüncü sıraya yerleşen Bayer Leverkusen, bugün sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Bundesliga'nın 32. haftasının ardından 75 puana sahip Bayern Münih'i, 63 puanlı Borussia Dortmund, 55 puanlı Bayer Leverkusen (bir maçı eksik) ile Freiburg takip etti.

LIGUE 1

Geçen hafta tarihinin 10. şampiyonluğunu ilan eden PSG, deplasmanda Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.

Olimpik Marsilya sahasında Olimpik Lyon'a 3-0 yenilirken, Rennes sahasında Saint-Etienne'i, Monaco da sahasında Angers'ı 2-0'lık skorlarla geçti.

PSG, 35. haftada puanını 79'a yükseltti. Olimpik Marsilya 65, Rennes ve Monaco 62 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.