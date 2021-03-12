Premier Lig'de "VAR'a itiraz hakkı" talebi

Futboldaki "VAR" sistemi uygulandığı ülkelerde gündemden düşmüyor. Premier Lig'deki 20 takımın Haziran'da yapacağı yıllık değerlendirme toplantısında da bu uygulama masaya yatırılacak.

Ada basınında yer alan habere göre, kulüpler, VAR sisteminde yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için harekete geçecek.

İngiliz kulüplerinin yetkilileri, Video Asistan Hakem uygulamasında bazı yeniliklere ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Bunun için öncelikle federasyonun kendi VAR protokolünü hazırlaması istenecek.

Örnek olarak, FIFA'nın tam onay vermemesine rağmen Hollanda'da uygulanan VAR protokolü gösteriliyor.

İngiliz kulüplerinin en önemli isteğiyse itiraz hakkı. Premier Lig ekipleri, federasyondan teniste olduğu gibi önemli pozisyonlarda takımlara itiraz hakkı verilmesini talep edecek. (TRT Spor)