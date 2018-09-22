Premier Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Lige fırtına gibi başlayan Liverpool, Southampton'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 10'da Wesley Hoedt (kk), 21'de Matip ve 45'te Salah'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Liverpool, 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti. Southampton ise 5 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a yenilen Manchester City, ligde yara sardı. Cardiff'e konuk olan ekip, maçı 5-0 kazandı. Karşılaşmada golleri Agüero, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan ve Mahrez (2) kaydetti. İlkay Gündoğan, Mahrez'in ilk golünde asistini yapan isim oldu. Manchester City, puanını 16'ya yükseltti. Cardiff City 2 puanda kaldı.

Manchester United ise ligde 3. kaybını yaşadı. Kırmızı Şeytanlar, Wolverhampton ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. 18'de Fred ile öne geçen ManU'ya 53'te Moutinho cevap verdi. Manchester United 10, Wolverhampton 9 puana yükseldi.

Öte yandan sağlık problemleri yaşayan Alex Ferguson, uzun bir süre sonra Old Trafford'da Manchester United'ın maçını izledi.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Crystal Palace 0 - 0 Newcastle United

Leicester City 3 - 1 Huddersfield Town

Burnley 4 - 0 Bournemouth

Fulham 1 - 1 Watford

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ