Prens Andrew röportajı İngiltere basınında: 'Jeffrey Epstein'ın kurbanları özür bekliyor'

Prens Andrew'un 17 yaşındaki bir Amerikalıyla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ve cinsel taciz hükümlüsü Jeffrey Epstein'la arkadaşlığıyla ilgili BBC'ye verdiği röportajın yankıları Pazartesi günü de İngiltere gazetelerinin manşetlerinde.

Gazetelerin birçoğu seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan cinsel taciz hükümlüsü Jeffrey Epstein'ın kurbanlarının avukatlarının sözlerine yer veriyor. Avukatlar, röportajda kurbanları anmadığı için Prens Andrew'a tepki gösteriyor ve 'kurbanlardan özür dilemesi gerektiğini' söylüyor.

Prens Andrew'un Jeffrey Epstein'la ilgili devam eden FBI soruşturmasında da gönüllü olarak ifade vermesi çağrıları da yapılıyor.

Kraliçe izin verdi mi?

The Daily Telegraph gazetesi "Andrew Saray'ın ateşi altında" başlığıyla verdiği haberde Prens Andrew'un BBC'ye konuşmasına Kraliçe Elizabeth'in izin vermediği yazıyor.

Kraliyet ailesi kaynaklarına dayandırılan habere göre Kraliçe'nin röportajdan tüm planlar, düzenlemeler yapıldıktan sonra haberi oldu ve onay vermedi.

Bir Saray mensubu gazeteye röportajın "çok acı verici" olduğunu söyledi, diğer kaynaklar da röportajı "araba kazasına" benzetti.

Bir Kraliyet kaynağı The Daily Telegraph'a şu açıklamayı yaptı: "Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin röportajdan haberi olduğunu duyurdu, onayladığını değil. Bu olayın, Saray'ın basın sözcülüğüne doğrudan danışılmadan veya hatta Kraliçe'nin özel masasına danışılmadan yapılmış olması çok olağandışı."

The Daily Telegraph ayrıca, Prens Charles'ın tahta geçmesi durumunda Prens Andrew'u kraliyet görevlerinden alabileceğini yazdı.

'Artık her şey ortada'

The Times gazetesi de Prens Andrew'un 'sözlerinin arkasında olduğunu' manşetine taşıdı.

Gazeteye konuşan bir kaynak, Prens Andrew'u röportajı kabul etmeye teşvik edenin özel kalemi Amanda Thirsk olduğunu söyledi.

Kaynak, "(Amanda Thirsk),insanların Prens Andrew'un açık ve dürüst olmasını, her soruya cevap vermesini seveceğini düşünüyor. En azından insanlar kendileri bir yargıya varsın. Pusuda beklemeler, yorumlar yapmalar artık son bulsun. En azından her şey artık ortada" dedi.

Gazete, Jeffrey Epstein'ın kurbanlarının avukatının da görüşlerine yer veriyor.

Üç kurbanın avukatlığını yapan Spencer Kuvin gazeteye açıklamasında Prens Andrew'un kurbanlar hakkında hiç konuşmayıp sadece kendisi hakkında konuşmasının doğru olmadığını söylüyor.

'Halkla ilişkiler felaketi'

The Financial Times gazetesinin röportajla ilgili başlığı "Prens Andrew'un ismini temize çıkarma girişimi bir halkla ilişkiler felaketi oldu".

Haberde, Prens Andrew'un kendisini savunurken kullandığı ifadelerin 'tuhaf olduğu' yorumu yapılıyor. Ama gazeteye göre asıl önemlisi, Prens Andrew'un kendisini, yasal soruşturmanın devam ettiği Epstein davasının ortasına atmış olması."

'Özür dilemeli'

The Guardian gazetesi baş sayfa manşetine avukatların Prens'e yaptığı "Özür dilemeli" çağrısını taşımış.

Epstein'ın beş kurbanının avukatı Gloria Allred, Guardian gazetesine açıklamasında şunları söylüyor:

"Prens Andrew için şimdi doğru ve onurlu davranış FBI ve New York savcıları tarafından sorgulanmaya gönüllü olmasıdır.

"Prens Andrew bu röportajla kamuoyunun karşısına çıkmaya karar verdi, ona inanıp inanmamaya insanlar karar versin. Burada en önemlisi, bu röportajda kurbanlar hakkında çok az konuşmuş olması. Neredeyse tamamen göz ardı edildiler."

Guardian'a konuşan bir diğer avukat Lisa Bloom da "Prens Andrew'un röportajı hayal kırıklığı yarattı. İddiaları yalanlayıp, kendini savunma hakkı var. Ama tarihin en korkunç pedofillerinden biriyle bu kadar yakın olduğu için neden özür dilemiyor?" dedi.