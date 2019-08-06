İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'a yeni James Bond filminde özel bir başrol teklif edildi.

İHA'nın haberine göre kaynak, Prens Charles'ın oynaması teklif edilen rolü düşündüğünü sözlerine ekledi.

Prens Charles'a 'James Bond' için yapılan teklifin geçtiğimiz günlerde filmin stüdyosunu ziyaret ettiğinde geldiği belirtildi.

Prens Charles'ın filmde oynamayı kabul etmemesi üzerine Prens Harry'e teklif götürülebileceği medya kaynaklarınca bildirildi.

70 yaşındaki Prens Charles, Kraliyet Ailesi'nde bir Bond'un yanında yer alan ilk kişi değil. Charles'ın annesi Kraliçe II. Elizabeth, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için çekilen kısa bir filmde Bond'un yanında kısa bir süre yer almıştı.

O dönemde Kraliyet Ailesi'nden bir kaynak İngiliz basınına verdiği demeçte, "İnsanlar Kraliçe'nin Daniel Craig'in yanında görünmesine çok sevindi. Prens Charles küçük bir rol için mükemmel bir seçim ve Bond hayranları onu kesinlikle sevecekler" ifadelerini kullanmıştı.