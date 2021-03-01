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Prens Harry, annesi Prenses Diana hakkında konuştu: Tek başına neler yaşadığını hayal bile edemiyorum

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmadan önce tarihin tekerrür etmesi endişesini yaşadığını söyledi.

Prens Harry, annesi Prenses Diana hakkında konuştu: Tek başına neler yaşadığını hayal bile edemiyorum
BBC TÜRKÇE
- Harpo Productions/Joe Pugliese
The Duke and Duchess of Sussex will speak to Oprah Winfrey in an upcoming TV special

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmadan önce tarihin tekerrür etmesi endişesini yaşadığını söyledi.

Eşi Meghan Markle birlikte Amerikan CBS Televizyonu'nda Oprah Winfrey'in programına katılan Prens Harry, 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın ölmeden önce Kraliyet Ailesi'yle bağlarını koparmasına atıfta bulunarak "Annemin o dönem tek başına neler yaşadığını hayal bile edemiyorum" dedi.

Prens Harry, 7 Mart'ta yayımlanacak röportajda küçükken annesiyle çekilmiş bir fotoğrafın gösterilmesinden sonra "Ben burada eşimle yan yana oturup sizinle konuştuğum için mutluyum. En azından biz birlikteyiz" diye konuştu.

Prenses Diana, 1996'da tahtın bir numaralı varisi Prens Charles'tan boşanma sürecinde kraliyet unvanlarından feragat etmiş ve ertesi yıl Paris'te bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

'Sustunuz mu, susturuldunuz mu?'

CBS'in aktardığına göre çift, röportajda geçen yıl ABD'ye taşınma hikayeleri ve gelecek planları hakkında konuşuyor.

Kanala göre röportajda Meghan, Kraliyet Ailesi'ne, evliliğe ve anneliğe adım atmasından bahsediyor ve yoğun kamuoyu baskısı altında hayatını nasıl idame ettirdiğini anlatıyor.

Röportajın yayımlanan klibinde Winfrey, Sussex Düşesi Meghan'a bir "Kırılma noktası var mıydı? Sustunuz mu, yoksa susturuldunuz mu?" diye soruyor. Ancak klipte Düşes'in cevaplarına yer verilmiyor.

- HARPO PRODUCTIONS

'Zehirli ortamdan kurtulmak için…'

Prens Harry daha önce Birleşik Krallık'ta kendisini ve ailesini basın tarafından yaratılan "zehirli" ortamdan korumak için kraliyet görevlerinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Prens Harry, geçen hafta katıldığı bir programda "Kraliyet ailesinden ayrılmadıklarını, sadece geri çekildiklerini" söylemiş ve "Ailemi oradan çıkarmalıydım. Her kocanın ve her babanın yapması gerekeni yaptım" demişti.

- Getty Images
Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 başında kraliyet görevlerinden vazgeçtiklerini duyurdu.

Geçen ay, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki kamusal görevlerine dönmeyecekleri, onursal askeri unvanlarını iade edecekleri ve Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından faydalanamayacakları belirtilmişti.

Bununla birlikte çiftin Kraliyet Ailesi'nin mensubu olmaya devam edecekleri vurgulanmıştı.

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